Dopo il pareggio tra la Roma e l’Union SG, Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Serata non brillante, che salviamo?

Ci sono stati momenti positivi e altri negativi. Il risultato è negativo però è almeno un punto. Ho visto delle cose buone.

Gli errori individuali?

Non so che dirti, li stiamo commettendo e capita. Può essere un momento negativo a livello mentale. Noi riusciamo a raccogliere quel che meritiamo anche se i ragazzi stanno dando tutto.

La tenuta mentale oggi è mancata?

Sono d’accordo partita non brillantissima ma nel secondo tempo parti bene con anche qualche occasione. Purtroppo poi commetti gli errori individuali e non porti a casa le partite. Ci sono quelle partite in cui riesci a portare a casa i punti anche quando non sei brillante, ma noi non ci stiamo riducendo.

Pensa di non aver trovato la ricetta per rimediare alla negatività?

Sì penso ci siano stati momenti positivi dove non abbiamo fatto il risultato per avere uno slancio, tipo oggi. Ora si vede tutta la negatività che giustamente c’è in torno. Ora dobbiamo lavorare con resilienza per far girare le cose dalla nostra parte.

Si aspetta l’arrivo dei proprietari?

Sinceramente in questo periodo ho pensato solo ad allenare e a preparare le partite. Ho dato il massimo sul mio lavoro perché sulle altre cose non posso influire e continuerò a darlo per uscire da questa situazione. Su altre discorsi non posso e non voglio entrare.