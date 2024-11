Pagine Romaniste – A pochi giorni dalla sosta per le nazionali per la Roma è tempo di riscatto. Dopo la sconfitta con il Verona questa sera alle 18.45 i giallorossi affronteranno fuori casa l’Union Saint Gilloise per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Al netto di una sola vittoria, un pareggio, e una sconfitta, non sono permessi più errori. Il rischio playoff è dietro l’angolo, e se la squadra non uscirà da questo periodo nero c’è anche la possibilità di eliminazione diretta. Il tecnico Juric è stato confermato dalla società sia dopo la sconfitta con la Fiorentina che quella con l’Hellas, ma ora servono i risultati. Il suo futuro si gioca tra stasera e domenica, quando la Roma ospiterà il Bologna. Per l’occasione Juric non potrà contare oltre che su Saelemaekers anche su Ndicka ed Hermoso, rimasti nella Capitale.

È quindi finalmente l’ora di Hummels che farà il suo esordio da titolare in maglia giallorossa. Possibile turnover in attacco con Dovbyk che potrebbe partire dalla panchina, al suo posto è pronto Shomurodov. Ballottaggio a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Paredes, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Shomurodov.

Foto via [Getty Images]