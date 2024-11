Il Tempo (M. Cirulli) – La prima di due finali per dare morale e provare a sterzare la stagione. La Roma oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.45, diretta Sky Sport) affronterà il St. Gilloise nella quarta giornata di Europa League, alla ricerca di una vittoria fondamentale per cancellare la gara di Verona. Questo il messaggio di Juric, che ieri in conferenza stampa ha confermato il sostegno dei Friedkin sul suo operato (legato prevalentemente alle prossime due gare). “Ho sentito il presidente, avverto la loro fiducia, ma dobbiamo ottenere risultati. Bisogna vincere e fare una grande partita, siamo focalizzati su quello”.

Un successo contro la squadra belga oltre a risalire la classifica europea, aumenterebbe il morale di una rosa che, secondo il tecnico croato, dopo la disfatta con la Fiorentina, ha comunque dimostrato di saper giocare bene: “Ne abbiamo bisogno, perché i risultati determinano l’intero giudizio, ma analizzando tutto, dagli arbitri a quanto abbiamo creato, non meritavamo di perdere con l’Hellas, non ricordo parate di Svilar, abbiamo concesso solamente l’ultima fatale ripartenza. Domani (oggi, ndr) voglio undici giocatori concentrati e seri, devono attaccarsi a quello che stanno facendo, mettendoci tanta cattiveria agonistica. Una vittoria è fondamentale per la classifica, ma soprattutto per il morale”.

Per cercare i tre punti al Re Baldovino Juric si affiderà a una difesa inedita: non ci sarà N’Dicka, non convocato per un attacco febbrile. Al suo posto è pronto Hummels, che completerà il reparto,.Sulle fasce spazio a El Shaarawy sulla sinistra, mentre a destra il tecnico chiederà gli straordinari a Celik. Al fianco di Cristante è ballottaggio tra Koné e Pisilli, mentre la trequarti sarà affidata a Dybala e Pellegrini. Per il ruolo di centravanti sembra in vantaggio Shomurodov, così da concedere un turno di riposo all’ucraino. In porta ci sarà ovviamente Svilar, che ieri ha accompagnato l’allenatore in conferenza stampa.

L’estremo difensore ha commentato il momento della Roma, sottolineando comunque l’errore arbitrale sul gol di Magnani di domenica scorsa: “Siamo stati un po’ sfortunati in queste ultime partite, dobbiamo fare meglio ma ci stiamo ancora adattando. Ci sono stati episodi non giusti, come quello a Verona. A volte sentiamo che è tutto contro di noi, ma vogliamo concentrarci su quello che possiamo controllare, iniziare a vincere e alzare il morale”. Parole, delle del portiere serbo, che manifestano uno spogliatoio scoraggiato dal periodo negativo della Roma. I risultati però determinano tutto e questa sera i giocatori avranno un’altra opportunità per cercare di rimettere in carreggiata una stagione dal retrogusto amarissimo, già a novembre.

