L’ex difensore della Roma Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Queste le sue dichiarazioni su quando giocava nella Capitale:

“Ho sempre cercato di trovare soluzioni nonostante le difficoltà e senza mai chiedere aiuto. Quando ero alla Roma però mi feci aiutare da uno psicologo. Ci fu una situazione che mi fece traballare, finivo le partite e vomitavo per un senso di ingiustizia che sentivo nei miei confronti, provavo stress, ansia e rabbia. Nacque tutto da un’intervista rilasciata dopo il passaggio di Capello alla Juventus: mi chiesero se mi sarebbe piaciuto lavorare ancora con lui, che mi aveva portato in Italia, in futuro. Io risposi che era un grande allenatore e che mi avrebbe fatto piacere essere ancora allenato da lui. Il titolo del giornale del giorno dopo fu “Chivu alla Juventus”.”