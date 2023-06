Prima esperienza da romanista in Nazionale. Ma, almeno dall’inizio, in panchina. Nella sfida tra Uganda ed Algeria, valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa, Houssem Aouar comincia dalla panchina. Il nome del neo centrocampista della Roma non figura infatti nell’undici iniziale scelto dal commissario tecnico Belmadi. Per Aouar si tratta della prima esperienza con la selezione algerina dopo aver scelto di rappresentare la nazionale d’origine dei genitori.