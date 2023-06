Il Presidente della Roma, Dan Friedkin, è da sempre un grande appassionato di aerei. In occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, ha sorvolato Pratica di Mare con un aereo molto speciale. Si tratta del modello Horsemen Flight Team, unico al mondo, essendo l’unica pattuglia su P-51 Mustang, che è stato in servizio fino al 1960. Sulla tuta del presidente, lo stemma della squadra giallorossa, all’altezza del braccio sinistro.

