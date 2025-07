L’Atletico Madrid vuole Davide Frattesi per rinforzare il proprio centrocampo. L’ex Sassuolo, cercato da diverso tempo anche dalla Roma nonostante sembra finito momentaneamente fuori dai radar, è un obiettivo del Cholo Simeone, come riporta Gianluca Di Marzio. L’Inter vorrebbe inserire nella trattativa Giuliano Simeone ma il club di Madrid non è d’accordo: si tratterà solo su basi economiche, sempre che i colchoneros soddisfino la richiesta nerazzurra.