Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma vuole liberarsi di quei giocatori poco funzionali a Gasperini e che possono, al tempo stesso, abbassare il monte ingaggi e aiutare a finanziare il mercato in entrata. Tra i nomi dei possibili partenti spiccano Hermoso – piace al Valencia -, Kumbulla – all’offerta giusta può partire -, Saud – piace in Francia -, Cristante – la Roma è disposta ad ascoltare offerte per lui -, Sangaré e Shomurodov – sirene turche per lui.