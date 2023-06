Si è da poco conclusa a finale per il terzo posto della Nations League 2022\2023. La sfida tra l’Olanda e l’Italia, rispettivamente eliminate in semifinale da Croazia e Spagna, si e’ conclusa con la vittoria per 2-3 dei ragazzi di Roberto Mancini. In gol, tra le file degli azzurri, Dimarco, Frattesi e Chiesa. Tra i romanisti convocati, in campo dal 1′ solo Cristante, mentre Spinazzola e Pellegrini sono subentrati rispettivamente al 74′ e all’85’. Nelle file dell’Olanda Wijnaldum, che non partiva titolare, è subentrato ad inizio ripresa, trovando il gol al 90′. Inutile però ai fini del risultato, con Bergwijn altro marcatore Orange.