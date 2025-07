Sembrava un addio imminente, invece bisognerà aspettare ancora un po’. Come riporta Il Tempo, il Boca ancora non ha fatto alcuna offerta alla Roma per il cartellino di Leandro Paredes, che non aspetta altro, a questo punto e dopo i festeggiamenti dei 31 anni con tanto di logo argentino sulla torta, che tornare alla Bombonera. Al club di Trigoria è mancata quindi la plusvalenza del centrocampista argentino, il quale ha pro-Boca una clausola di 3,5 milioni.