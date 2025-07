Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dybala non ha alcuna intenzione di rallentare e in questi giorni si sta allenando senza sosta a Buenos Aires. E lo sta facendo insieme a Leandro Paredes. Vuole mettersi alle spalle tutti i problemi avuti da marzo e tornare al top per l’inizio della nuova stagione.

Con Gasperini in panchina la Roma si prepara a un nuovo capitolo e Dybala vuole essere uno dei protagonisti. La Roma è una squadra che può sognare e regalare spettacolo con il numero 21 al top.