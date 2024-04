Preoccupazione per N’dicka durante Udinese-Roma. Intorno al 75′ del match, il difensore giallorosso ha accusato un dolore al petto accasciandosi al suolo. Subito grande apprensione all’interno dello stadio, con N’dicka che è stato soccorso dai sanitari presenti ed è stato portato fuori dal campo in barella: era cosciente e ha alzato il pollice in segno di “ok” mentre usciva dal terreno di gioco. La partita è stata sospesa e la data sarà da riprogrammare. Restano da monitorare le condizioni di salute di N’dicka che è stato trasferito in ospedale ed è cosciente, lo riporta Dazn. Gianluca Di Marzio riferisce che il difensore è entrato nella struttura ospedaliera in codice giallo.

Aggiornamento ore 21.20: N’dicka presso l’ospedale ha parlato con Lina Souloukou, CEO della Roma, con Lorenzo Pellegrini e con Daniele De Rossi. Il giocatore ha tranquillizzato tutti riguardo le sue condizioni. Inoltre la Tac è in corso. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Aggiornamento ore 21.25: gli accertamenti legati alla verifica dei traumi subiti nel corso della partita hanno portato a escludere che si sia trattato di infarto. La squadra farà ritorno a Roma in serata. Lo riporta Gianluca di Marzio.