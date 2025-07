La Roma guarda al futuro e lo fa con un occhio attento al mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal portale portoghese Record.pt, il club giallorosso avrebbe puntato i riflettori su Flávio Nazinho, terzino sinistro classe 2003 attualmente in forza al Cercle Brugge. Cresciuto calcisticamente nello Sporting CP, il giovane portoghese si è messo in luce per le sue qualità atletiche e il potenziale di crescita, attirando l’interesse di diversi club europei.

Lo Sporting, che lo ha ceduto al club belga, ha mantenuto una percentuale del 15% sulla futura rivendita, segnale del valore riconosciuto al giocatore. La Roma, in cerca di rinforzi per la corsia mancina, avrebbe inserito il nome di Nazinho nella lista dei profili da monitorare. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche Real Sociedad e Celtic avrebbero manifestato interesse per il giovane laterale. Il profilo di Nazinho corrisponde all’identikit tracciato dalla dirigenza capitolina per il nuovo corso tecnico: giovane, duttile e con margini di miglioramento.

Resta da capire se l’interesse potrà tradursi in una trattativa concreta nelle prossime settimane, in un mercato che per la Roma promette ancora sorprese.