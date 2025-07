Ola Solbakken è sempre più lontano dalla Roma. L’attaccante norvegese non è stato convocato per il raduno a Trigoria e potrebbe presto lasciare la capitale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società giallorossa è in trattativa con il Molde per definire la cessione del classe 1998. Si tratterebbe di un ritorno in patria per l’ex Bodo/Glimt, arrivato a Roma nel gennaio 2023 e mai realmente entrato nelle rotazioni della prima squadra.

Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro su più fronti: mentre prosegue i contatti per Richard Rios e Nayef Aguerd, parallelamente cerca di sfoltire la rosa, con Solbakken tra i principali indiziati a lasciare il club nei prossimi giorni.