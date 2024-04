Pagine Romaniste – Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, nell’andata degli ottavi di Europa League, la Roma affronterà l’Udinese al Bluenergy Stadium. In difesa N’Dicka dovrebbe riprendersi un posto da titolare, al fianco di Mancini. Sulla sinistra Angeliño, con Zalewski avanzato sulla sua corsia. Occasione per Baldanzi in avanti, così come per Bove in mediana. Queste le scelte di De Rossi, dopo lo stop del Bologna in casa con il Monza.

TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Giannetti, Tikvic, Ferreira, Kabasele, Ehizibue, Zamura, Payero, Success.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Diffidati: Perez, Ebosele, Success, Thauvin, Giannetti.

Squalificati: –

Indisponibili: Ebosse, Lovric, Deulofeu, Thauvin, Davis.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Huijsen (53′ Karsdorp), Llorente, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar (53′ Dybala); Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Smalling, Kristensen, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Llorente, Mancini, Paredes, Azmoun, Lukaku, Huijsen.

Squalificati: –

Indisponibili: Azmoun.

Marcatori: 23′ Pereyra (U), 64′ Lukaku (R).

Ammoniti: Kamara (U), Bijol (U), Payero (U), Baldanzi (R).

Espulsi: –