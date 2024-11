Artem Dovbyk è uscito molto affaticato da tuor de force dell’ultimo periodo con la Roma. Tuttavia il centroavanti è partito per la nazionale dove si è sottoposto a degli esami al ginocchio che hanno dato esito negativo. Nonostante ciò l’11 giallorosso non ha svolto tutti gli allenamenti in gruppo, ma solo uno. il ct dell’Ucraina Rebrov, come riporta il sito della federcalcio ha parlato della sua situazione in conferenza stampa. Le sue parole:

“Artem ha svolto il suo primo allenamento ieri. Vediamo se potrà giocare. Purtroppo ci sono tanti giocatori che hanno delle piccole lesioni. I giocatori della Dinamo e dello Shakhtar sono piuttosto stanchi. Vanat non giocherà domani, sta ancora recuperando Speriamo che torni per il prossimo incontro. I giocatori che scenderanno in campo domani capiscono la responsabilità di questa partita. Sono sicuro che tutti usciranno e competeranno per l’Ucraina“.

Foto: [Lluis Gene]/[AFP] via [Getty Images]