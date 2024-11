Evan N’Dicka è sceso in campo, per rimanerci per tutti i 90′, con la sua Costa d’Avorio per la sfida contro la Zambia valida per il girone di qualificazione per la Coppa d’Africa. Il difensore centrale giallorosso con i restanti campioni d’Africa sono usciti sconfitti per 1-0 firmato Musonda, facendosi così scavalcare dagli stessi zambiani che adesso sono in vetta al gruppo G.

Foto: [Ssouf Sanogo]/[AFP] via [Getty Images]