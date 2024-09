Arrivano i primi problemi per Dovbyk. Come riporta il sito della Federcalcio Ucraina, il centravanti della Roma non prenderà parte alle partite di Nations League per un infortunio muscolare all’adduttore, accusato dopo la gara con la Juventus. L’attaccante tornerà a Trigoria e proseguirà lì le rispettive cure. Questo il comunicato ufficiale:

“L’attaccante Artem Dovbyk non potrà giocare con la Nazionale ucraina nelle partite di Nations League del settembre 2024/2025 contro l’Albania (7 settembre) e la Repubblica Ceca (10 settembre). L’infortunio, che l’attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall’infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali”.

uaf.ua