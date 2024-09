La Roma conclude il suo calciomercato con l’acquisto di Hummels ed Hermoso a parametro zero. Secondo quanto rivelato dallo studio di AS Roma Data e da quanto riportato da medium.com, il club giallorosso ha investito molto e ha finanziato gran parte degli acquisti grazie alle partenze di giocatori in prestito e dei vari contratti in scadenza. In generale il costo annuale complessivo della rosa è sceso quindi da 176 milioni a circa 165 milioni di euro. Inoltre il monte ingaggi complessivo è stato ridotto di 20 milioni: da 139,4 milioni a circa 120 milioni, staff tecnico incluso.