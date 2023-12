La Roma è scesa in campo a Trigoria in mattinata per l’allenamento di rifinitura in vista del big match casalingo di domani (ore 20,45) contro il Napoli. Sorride Mourinho, che accoglie il rientro in gruppo di Gianluca Mancini, costretto a saltare la seduta di ieri a causa del fastidio dovuto alla pubalgia. Il numero 23 giallorosso, come ribadito da Mou in conferenza stampa, sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro i partenopei.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA