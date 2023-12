Ormai non è più un segreto: la Roma è alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Smalling non da segni di miglioramenti, e la sua assenza ormai va avanti dalla gara contro il Milan del primo settembre. Ndicka partirà per la Coppa d’Africa e Mancini è alle prese con una brutta pubalgia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il il rinforzo in difesa ricercato dai giallorossi risponderebbe al nome di Leonardo Bonucci.

Le parti si sono già incontrate e la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. Bonucci, infatti rappresenta l’alternativa più semplice da raggiungere dalla Roma, specie per via di un inizio di stagione non particolarmente brillante all’Union Berlino.