La Roma continua l’avvicinamento all’ultima partita di campionato contro l’Empoli. I giallorossi al terzo allenamento settimanale non hanno ancora ritrovato Spinazzola e Renato Sanches che quindi difficilmente saranno presenti per la sfida del “Castellani”. Mentre Paulo Dybala continua ad allenarsi in gruppo ed è quindi a disposizione al 100%.