Edoardo Bove è protagonista, insieme al motociclista Fabio Di Giannantonio e al tennista Flavio Cobolli del programma in onda su Sky Sport: “La Roma dello Sport”. All’interno del proprio sito, Sky ha divulgato un’anticipazione del programma che andrà in onda questa sera, con alcune dichiarazioni proprio di Bove:

“Non ti dico che non fa bene farsi aiutare, anzi. Parlare con una persona specializzata, un mental coach o uno psicologo, aiuta molto di più che parlare con un familiare o un amico. I momenti in cui impari di più sono quelli negativi. Non dico sia una sfida con te stesso, ma nel mio momento negativo voglio riuscire ad emergere da solo: la forza la troverò dentro di me in qualche modo”.