Vigilia di Europa League per la Roma. A Trigoria questa mattina i giallorossi hanno svolto la rifinitura prima del match contro il Feyenoord, decisivo per il passaggio del turno. Mourinho può sorridere: Dybala è regolarmente presente. La Joya dunque è certo di un posto nello scacchiere dello Special One per la sfida contro gli olandesi. Non ci sono Karsdorp e Svilar. Il portiere è out a causa di una grastroenterite. Oggi alle 13:30 la conferenza stampa del tecnico insieme a Cristante.