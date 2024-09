La Roma, guidata da Ivan Juric, ha ripreso gli allenamenti a Trigoria, in vista della trasferta europea contro l’Elfsborg, di giovedì. Dopo la partita con il Venezia, scarico per chi è partito titolare nel match, mentre lavoro sul campo per i subentrati, tra cui Pisilli e Baldanzi, e coloro che sono rimasti in panchina.

