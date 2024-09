Domenica alle 18:00, la Roma giocherà contro il Monza all’U-Power Stadium, per la sfida valida per la settima giornata di Serie A. I tagliandi per il settore ospiti, come comunicato dal sito della società lombarda, saranno in vendita dalle 10:00 del 1 ottobre, sino alle 19 di sabato. I biglietti partiranno da 40€ più commissioni ed i tifosi giallorossi residenti nella provincia della sfida, potranno acquistare i tickets solo se in possesso della Fidelity Card AS Roma.