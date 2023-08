A due giorni dalla delicata sfida dell’Olimpico contro il Milan, la Roma continua ad allenarsi a Trigoria agli ordini di José Mourinho. In attesa di Lukaku, lavoro sul campo per la squadra, ma senza Pellegrini, Spinazzola e Dybala. Per i primi due semplice lavoro in palestra in via precauzionale, per la Joya invece il discorso è diverso. L’obiettivo sarebbe di averlo almeno in panchina per la sfida con il Diavolo, vista anche l’assenza di lesioni per il fantasista argentino.

