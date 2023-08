Manca sempre meno all’ufficialità di Romelu Lukaku alla Roma. Nel frattempo iniziano ad uscire le prime immagine del gigante belga con la maglia giallorossa. Nella foto in questione si vede l’attaccante in compagnia del barbiere Gennaro Capasso, in attesta probabilmente dello shooting per annunciare l’ufficialità sui canali ufficiali del Club.