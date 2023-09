Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ieri l’attenzione era rivolta più sulla tribuna del Tre Fontane che sul campo, dove è andato in scena il derby Primavera tra Roma e Frosinone, con Cristian Totti che ha giocato sei minuti nel finale. Un evento storico. Perché vedere un giocatore con il cognome Totti sulla maglietta, contro la Roma, “fa strano”, come si direbbe in dialetto.

Il primo ad arrivare, mezz’ora prima del fischio d’inizio, è stato José Mourinho: cappello grigio e occhiali da sole. Si è accomodato nella piccola tribunetta al fianco di Nuno Santos. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono arrivati in tempo per il via della partita e si sono messi sui gradoni. Totti e Mourinho non si sono incrociati.

Alla sinistra di Mou, distanti, c’erano Totti e Noemi insieme agli amici Elisa Barbieri e Giancarlo Pantamo. Alla destra, invece, mescolata in mezzo ai tifosi del Frosinone, non è voluta mancare Ilary Blasi, la mamma di Cristian, che ha assistito alla partita insieme ai genitori e alla fidanzata del figlio, Melissa Monti. Le due, mamma e “futura” nuora, si sono scattate un selfie, subito pubblicato sul profilo Instagram della showgirl, che praticamente in diretta Elisa Barbieri ha visualizzato sul suo smartphone e fatto vedere a Totti e Noemi.