Corriere della Sera (G. Piacentini) – Il primo gol di Cristian Totti con la Primavera del Frosinone è arrivato proprio nel giorno in cui il papà Francesco ha compiuto 47 anni. È stato questo il regalo di Totti junior, ieri, a segno nel match vinto per 6-0 dalla formazione ciociara contro il Crotone in Coppa Italia: nei sedicesimi di finale il Frosinone affronterà la Lazio, una partita dal sapore di derby per il giovane cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Di Cristian Totti ha parlato anche il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. “Sono molto amico di Francesco – le sue parole a un’emittente radiofonica – quando c’è stata questa opportunità abbiamo detto di sì, ovviamente l’interesse mediatico sorge dalla celebrità del papà, da quello che di grande ha fatto nel calcio. Ci sta, ma bisogna lasciare il ragazzo tranquillo, stiamo cercando di metterlo nella condizione di esprimersi, tenendo conto che ciò che conta è sempre il risultato nel campo. Francesco al Frosinone? Sarebbe offensivo, perché lui è la Roma”.