Pagine Romaniste – La Roma cerca la sua prima vittoria in trasferta in questa Serie A. Dopo la sconfitta di Verona e il pareggio di Torino, i giallorossi arrivano a Marassi senza possibilità di sbagliare. Lo Special One ritrova qualità in mezzo al campo grazie ai recuperi di Pellegrini e Aouar. Il dubbio riguarda il modulo: 3-5-2 o 3-4-2-1 con il capitano e Dybala dietro Lukaku. Per la Joya non sarà una serata come le altre, l’argentino infatti tocca quota 300 presenze nella massima competizione italiana. L’altro dubbio riguarda la fascia destra: Karsdorp insidia Kristensen per una maglia da titolare, ma il danese resta favorito visto che giovedì c’è l‘Europa League e lui non è in lista.

LE PROBABILI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Lukaku.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL TEMPO (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.