Giornata di festeggiamenti e ricordi in casa Roma. Oggi Francesco Totti compie 47 anni. Come ogni anno sono stati tantissimi i tifosi, i giocatori e gli storici personaggi del mondo giallorosso a pubblicare poi un carosello di foto con l’ex capitano. Tra questi c’è anche Rosella Sensi che scrive su Instagram:

“Non c’è spazio, non esiste il tempo, non contano gli anni e le distanze. Non esiste una Roma senza Francesco Totti, non esisterà mai. E non c’è compleanno senza l’emozione sempre viva di tutta la tua gente con la speranza di rivederti lì. Dove ci siamo incontrati, dove hai scritto la storia di questo club. Tanti auguri Fratellone, ti voglio bene”.