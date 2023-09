Con una nota ufficiale da parte del club parte la vendita libera per la terza sfida Europea, quella contro lo Slavia-Praga. Di seguito il comunicato ufficiale:

“L’AS Roma comunica che dalle ore 12.00 di mercoledì 27 settembre sarà possibile acquistare i biglietti validi per la partita Roma – SK Slavia Praha di giovedì 26 ottobre alle 21.00.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per transazione.

Contestualmente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, i possessori di abbonamento Plus per la stagione 2023/24 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi dal proprio. Per esercitare la prevendita, esclusivamente online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il proprio PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione”.

https://x.com/officialasroma/status/1706977069622513722?s=46&t=4fGS7JXoyu_PFRBH_x3ZYA