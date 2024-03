Francesco Totti ha partecipato a una simpatica intervista ai microfoni di Calciatori Brutti, dove ha dovuto votare le capigliature di alcuni suoi ex compagni di squadra. Tra i tanti nomi ci sono stati El Shaarawy, Batistuta, Tommasi, Nainggolan, Cassano e… De Rossi. Queste le sue parole:

Taddei

“Due stelline. Rodrigo è così, è sempre stato così, un bel caschetto”.



Mexes

“Tre stelline, lui è sempre meticoloso”.

Tommasi

“Cinque dai. Li ha portati sin da quando è nato così quei capelli, sempre uguali ce li ha avuti”.

El Shaarawy

“Cinque. Molto particolare il taglio. Un pò alla moicana”.

Batistuta

“Beh cinque, il Re Leone. Li ha portati pure lui sempre uguali, adesso no perchè non ce li ha più, però prima sempre lunghi li portava”.

Cassano

“Uno! Ogni settimana cambiava look, perciò un pazzo in tutto e per tutto”.

Buffon

“Tre, pure lui è un altro pazzo però sempre uguale”.

De Rossi

“Adesso gli do sei, sei per quello che sta facendo. Sennò era zero”.

Abel Xiaver

“Uno. Anche perchè mesa che ha trovato sempre chiuso lui, quando è venuto a Roma. Ci andava il lunedì mesa”.

Nainggolan

“Cinque stelline. Lui è particolare eh”.