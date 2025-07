Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Manca un giorno all’inizio della stagione a Trigoria, che si prepara con entusiasmo come un primo giorno di scuola. La Roma affronta una fase di grandi cambiamenti: nuovo allenatore (Gasperini), nuovo staff tecnico, nuova direzione sportiva e alcuni cambiamenti nella rosa. Tuttavia, resta il centro sportivo Fulvio Bernardini, una struttura d’eccellenza nel calcio italiano, che ospiterà gran parte del ritiro estivo.

Il centro è stato completamente rinnovato e messo a punto: campi, palestra, spogliatoi, piscine, area fisioterapia e zona relax sono in perfette condizioni, offrendo un ambiente ideale per lavorare al massimo. Anche Gasperini ha espresso grande apprezzamento per il centro, definendolo “meraviglioso e funzionale”..

Alcuni giocatori, come Pisilli e Baldanzi, rientrati anticipatamente dopo l’Europeo Under 21, sono pronti a mettersi subito a disposizione del tecnico. Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono già a Trigoria da giorni, mentre Rensch ha iniziato le prime corse e sarà valutato da Gasperini insieme a Salah-Eddine. Nei prossimi giorni sono previsti test atletici ed esami per decidere chi resterà o partirà.

Considerando il caldo intenso di Roma, Gasperini organizzerà gli allenamenti in orari strategici per mantenere intensità e qualità senza sovraccaricare i giocatori: una seduta al mattino presto, una in tarda mattinata (spesso in palestra) e un’altra al tardo pomeriggio o sera. Tutto è pronto, domani si comincia.