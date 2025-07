Il Messaggero (D. Aloisi) – Wesley vuole solo la Roma, e questo messaggio è arrivato anche al Flamengo, che negli ultimi giorni ha abbassato le sue richieste economiche. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta, e l’obiettivo è chiudere la trattativa al più presto per consegnare a Gasperini il suo primo rinforzo. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, con un contratto fino al 2030 a 2 milioni netti a stagione più bonus. Il laterale brasiliano è la priorità assoluta, ha rifiutato un’offerta vantaggiosa dallo Zenit e il Manchester City, dopo un sondaggio, non ha mai fatto un’offerta concreta.

Segnale dell’imminente partenza di Wesley è anche l’assenza del suo nome nella locandina del Flamengo per la partita contro il San Paolo. Frederic Massara ha aperto i contatti ufficiali con il club brasiliano e punta a chiudere l’operazione rapidamente per poi concentrarsi su altri obiettivi.

Uno di questi è Evan Ferguson del Brighton. Nonostante l’interesse dell’Atalanta, il centravanti ha già dato il suo ok per trasferirsi nella Capitale. Restano da definire solo alcuni dettagli, in particolare la cifra relativa al diritto di riscatto. Il sogno per l’attacco di Gasperini rimane Rasmus Højlund, ma la trattativa è complicata: il Manchester United potrebbe concedere un prestito solo a fine agosto, e la Roma aspetta sviluppi.

A centrocampo, la trattativa per Rios del Palmeiras è ferma. Il club brasiliano chiede più di 30 milioni, cifra non ancora raggiunta dalla Roma. Nelle ultime ore anche West Ham e Tottenham hanno mostrato interesse. Nonostante le difficoltà, Rios resta in cima alla lista di Gasperini e dei tifosi. Come alternative per il centrocampo ci sono El Aynaoui del Lens, con una richiesta di circa 30 milioni, O’Riley e la proposta di Bissouma.

Per rinforzare la difesa, Massara segue anche Lucumi, Mavropanos e Cresswell del Tolosa.