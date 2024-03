Lorenzo Pellegrini è tornato il “Magnifico”, ed oltre le brillanti prestazioni nella Roma targata De Rossi, è arrivata la convocazione in nazionale. Il Capitano giallorosso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi Europei. Queste le sue parole:

Mancava da un po’ la tua convocazione, sei contento di rimettere la maglia azzurra?

“Tantissimo. In questi mesi ci siamo sentiti con il mister Spalletti e lui sapeva quanta voglia avevo di tornare, e ora finalmente abbiamo la possibilità di lavorare bene per i prossimi Europei”.

L’Europeo per te è un po’ un conto in sospeso? Perchè a quello passato non eri presente

“Si, si può dire, anche se per com’è finita sono stato contentissimo uguale. I ragazzi sono stati bravissimi a farmi sentire parte del gruppo anche se io ero a casa mentre loro all’Europeo. So cosa si prova, anche se l’ho vissuta da esterno. Ora però è il momento di lavorare e fare bene”.

Quanto c’è di Daniele De Rossi in questo ritorno in nazionale?

“Il mister sta facendo bene, i risultati e le prestazioni parlano. Noi siamo molto entusiasti, ma la verità è che ancora non abbiamo fatto nulla se non rimettere a posto le cose. E ora ci aspetta un finale di stagione impegnativo, dopodiché si penserà alla Nazionale”.

Pensi che questa Nazionale possa vincere l’Europeo?

“Non penso che ora si possano fare pronostici sul nostro Europeo. Vedo in questa Nazionale tanta compattezza, tanta felicità di essere qui. Ci prepareremo bene per dare tutto quello che abbiamo: se basterà o non basterà lo vedremo a giugno. Quello che è certo è che non usciremo mai dal campo senza aver dato tutto”.