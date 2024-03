Continua la vicenda del caso scommesse. Alcuni calciatori coinvolti hanno deciso di provvedere ad una denuncia per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona. Come riportato dall’Ansa la Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per Corona che sarà chiamato in Tribunale il prossimo 8 novembre. Ad avere denunciato il direttore il proprietario di Dillingernews.it sono El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale.