Il Messaggero (G. Lengua) – “Mai più alla Roma“.Parole pronunciate da Francesco Totti che hanno gettato nello sconforto i tifosi. Dichiarazione rilasciata lunedì scorso e che di fatto ha cancellato l’ipotesi di rivederlo accanto a DeRossi: “Con questa dirigenza non torno, se loro avessero voluto cercarmi mi avrebbero trovato. Se poi un giorno arriverà ben venga, non direi mai di no alla Roma. Se ci sarà il momento giusto tornerò, ma non è questo. Se c’è una porta aperta? Non dipende da me, inutile chiedermelo sempre“, ha spiegato Totti a Sportmediaset.

Il presidente Dan Friedkin, dunque, non ha mai provato a riportare a Trigoria, anche quando il club ha condiviso con Totti lo stesso sponsor e il rientro sembrava fosse davvero vicino. Non è servito nemmeno l’endorsement di Mourinho quando ancora era ascoltato all’interno della società.