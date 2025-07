Evan Ferguson ha fatto la sua scelta: vuole vestire la maglia della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X ’attaccante irlandese ha dato il suo ok al trasferimento nella Capitale, aprendo di fatto alla definizione dell’accordo tra i giallorossi e il Brighton. Resta da trovare l’intesa sulla cifra del diritto di riscatto, che il Brighton vorrebbe fissare a 45 milioni di sterline, ultimo dettaglio da limare per chiudere l’operazione. La Roma accelera per regalare a Gasperini un rinforzo di prospettiva e qualità in attacco.