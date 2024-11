Il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Claudio Ranieri in vista della gara di Europa League di giovedì prossimo contro la Roma. Queste le sue parole a Sky Sport:

Ranieri?

“Lui è una grande persona, e questo lo ha dimostrato in ogni sua esperienza. Qui in Inghilterra, a qualche centinaio di chilometri a nord di Londra, ha scritto la storia. Sa come fare calcio, come gestire i gruppi e come entrare in connessione con le persone. Lo ha dimostrato in tutta la sua carriera. Penso che sia il Gentleman italiano per eccellenza”.

La gara contro la Roma?

“Noi vogliamo dire la nostra, giochiamo in casa, davanti alla nostra gente, vogliamo assolutamente fare punti”.

Foto: [Gabiele Maltinti] via [Getty Images]