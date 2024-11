Giovedì 28 novembre andrà in scena Tottenham-Roma, gara valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League. Gli inglesi proprio nella giornata odierna hanno battuto il Manchester City per 0-4. Queste le parole di Udogie a Sky Sport sul cambio allenatore della Roma:

“Io penso che, ovviamente, quando cambia l’allenatore ti dia sempre una carica, una spinta in più Quindi, sicuramente farà bene a loro”.

Foto: [Ian MacNicol] via [Getty Images]