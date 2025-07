Roma, Matias Soule pronto a brillare: rientro anticipato a Trigoria

Protagonista indiscusso del finale della stagione scorsa e punto cardine della Roma del futuro, Matias Soulé è già proiettato verso la nuova avventura con il tecnico Gian Piero Gasperini. Come riportato in prima pagina da Il Messaggero, l’argentino ha deciso di anticipare il rientro dalle vacanze per presentarsi a Trigoria in vista del ritiro della squadra, in programma il 13 luglio 2025. Dopo un periodo di relax tra Emirati Arabi e Sardegna, il giovane fantasista è pronto a tornare nella Capitale con grande entusiasmo, deciso a confermare il suo ruolo centrale nel progetto giallorosso.

La stagione 2024/2025 di Matias Soulé è stata un percorso di crescita, con momenti di difficoltà e lampi da fuoriclasse. Dopo un avvio complicato, segnato dal rendimento altalenante dell’intera squadra, il classe 2003 ha trovato continuità dopo l’infortunio di Paulo Dybala, diventando un elemento chiave nello scacchiere romanista.

In totale, ha collezionato 39 presenze, con 5 gol e 5 assist (tutti in campionato), per un totale di 2.224 minuti giocati. Numeri incoraggianti, ma ancora lontani dal suo exploit al Frosinone nel 2023/2024, quando realizzò 11 reti. Con il nuovo tecnico, Soulé punta a ritrovare quella prolificità e a consacrarsi come stella della Roma.