Donadoni sulla Roma di Gasperini: “Dirà la sua in campionato”

Con l’estate che entra nel vivo e il calciomercato che comincia a delineare le rose della prossima Serie A, iniziano ad arrivare anche le prime analisi e previsioni da parte degli addetti ai lavori. Tra questi, ha detto la sua anche Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, intervenuto a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso.

Nel corso dell’evento, Donadoni ha tracciato un primo quadro delle squadre da tenere d’occhio per la stagione 2025/26, facendo un’osservazione interessante anche sulla Roma ora guidata da Gian Piero Gasperini: “L’Inter resta una certezza, il Napoli sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato”, ha dichiarato.

Parole che confermano le aspettative nei confronti dei giallorossi, reduci da un cambio in panchina importante e determinati a tornare protagonisti in Serie A.