Con l’inizio ufficiale del calciomercato, le grandi manovre a centrocampo entrano nel vivo, soprattutto per club come Inter e Roma, entrambe alla ricerca di profili di qualità da inserire in mediana. Uno dei nomi caldi di queste ore è quello di Orkun Kokcu, centrocampista turco classe 2000, reduce da una stagione da protagonista con il Benfica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, l’Inter si sarebbe già mossa in maniera concreta sul giocatore, individuandolo come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui quest’ultimo lasciasse Milano. Ma non ci sono solo i nerazzurri: anche la Roma segue Kokcu da tempo e avrebbe già avviato contatti con l’entourage del calciatore per sondarne la disponibilità.

Il Benfica, consapevole dell’interesse crescente attorno al proprio numero 10, avrebbe aperto a una possibile cessione per una cifra attorno ai 40 milioni di euro, ben distante però dai 150 milioni della clausola rescissoria. Al momento, Kokcu sembrerebbe più attratto dalla destinazione nerazzurra, anche per la possibilità di giocare la prossima Champions League, ma i giallorossi restano vigili, pronti a inserirsi in caso di rallentamenti. Una nuova sfida di mercato è appena cominciata.