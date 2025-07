In un periodo di grande fermento per il calciomercato, dove ogni voce può trasformarsi in trattativa, arriva una presa di posizione netta dal fronte Lecce. Il club salentino, spesso al centro di rumors per l’interesse di grandi squadre verso i suoi talenti, prova a fare chiarezza sul futuro dei propri gioielli, in particolare dell’attaccante Nikola Krstovic, accostato anche alla Roma.

A farlo è il presidente Saverio Sticchi Damiani, che in un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno ha ribadito che non esiste alcuna necessità urgente di vendere: “In questa fase del mercato c’è sempre l’abitudine di bollare ogni situazione. Invece ci sono dinamiche che vanno trattate singolarmente. Occorre vedere se c’è l’interesse di qualche club importante e se c’è voglia, da parte loro, di misurarsi altrove. Noi, a ogni modo, non abbiamo esigenza di cedere”, ha spiegato.

Una dichiarazione che suona come un messaggio chiaro sia ai tifosi, che sperano di trattenere l’attaccante montenegrino, sia alle pretendenti: per Krstovic, il Lecce farà le proprie valutazioni con calma e senza pressioni.