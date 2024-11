Termina allo Stadio Tardini la gara tra Parma e Atalanta per 1-3. La sfida, valida per la tredicesima giornata di Serie A, ha visto trionfare i bergamaschi grazie alle reti di Retegui (4′), Ederson (39′), e Lookman (75′). A nulla è servito ai gialloblù il gol di Cancellieri che aveva momentaneamente accorciato le distanze (49′).

Gli uomini di Gasperini non si fermano, e salgono a 28 punti in vetta alla classifica, momentaneamente pari con l’Inter. La squadra di Pecchia resta in tredicesima posizione con 12 punti.

Foto: [Emilio Andreoli] via [Getty Images]