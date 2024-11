La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per il settore ospiti del Tottenham Stadium di Londra. In tutte le fasi di vendita ne potrà essere acquistato massimo uno per transazione (40€).

Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, link per il download diretto in formato digitale), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18:00 di mercoledì 27.

Le fasi di acquisto

La prima fase, dalle ore 12:00 di mercoledì 13 alle ore 13:00 di venerdì 15, è riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula Plus.

Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento Plus Serie A e la data di nascita.

L’eventuale vendita libera scatterà alle ore 15:00 di venerdì 15 e terminerà alle ore 18:00 di martedì 19.

Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione e account.

L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per le trasferte successive.