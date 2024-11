Stadio della Roma, Gualtieri fiducioso: “Forte impegno dei Friedkin. A breve il progetto definitivo”

“A breve il progetto definitivo”. Roberto Gualtieri si sbilancia sulle tempistiche dello stadio della Roma. Il primo cittadino capitolino ha rassicurato i tifosi giallorossi, in trepida attesa per la scelta del nuovo allenatore, e – forse – non solo. Circa lo stadio, però, l’attesa non dovrebbe essere tanta: “Sullo stadio sento un forte impegno nella proprietà: stiamo lavorando gomito a gomito, abbiamo vinto tutti i ricorsi presentati, i tavoli tecnici stanno lavorando e ci sono tutte le condizioni perché a brevi si presenti il progetto definitivo, peraltro molto bello“, le parole di Gualtieri a TgCom24.