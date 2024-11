Giorni roventi nella Capitale a seguito dell’esonero di Ivan Juric e l’ennesima sconfitta dei giallorossi in questa stagione. Per le strade, sui social e nei bar non si parla d’altro che del nuovo tecnico che verrà scelto dai Friedkin. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale a riguardo, tuttavia nelle ultime ore le indiscrezioni parlavano di Vincenzo Montella come favorito per la panchina della Roma.

A fare chiarezza ci pensa Ceyhun Kazanci, vicepresidente della Federcalcio turca. Vincenzo Montella alla Roma? “Non esiste una cosa del genere”. Queste le sue parole riportate dal portale Fanatik.